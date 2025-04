Stasera tutto è possibile le pagelle dell’8 aprile | faccia a faccia De Martino-Emma 8 i saluti finali 9

Stasera tutto è possibile, che si chiude l’8 aprile con i saluti nostalgici di Stefano De Martino. Il conduttore di Rai1 potrebbe infatti non tornare alla guida del programma il prossimo anno, con l’intento di dedicarsi unicamente ai progetti della Prima Rete e a un sempre più probabile Festival di Sanremo nel 2027. Ma non è ancora tempo per congedarsi: c’è tutta la serata da condurre e, stavolta, c’è pure la sua ex Emma Marrone a mettere pepe alla serata che si è conclusa in maniera esplosiva.faccia a faccia tra Emma e Stefano De Martino, voto: 8La loro storia d’amore si è conclusa oltre 10 anni fa, ma Emma e Stefano De Martino hanno saputo mantenere un ottimo rapporto e oggi sono amici più che mai. A confermarlo è il feeling che ancora dimostrano sul palco e che rafforza quanto hanno sempre dichiarato entrambi. Dilei.it - Stasera tutto è possibile, le pagelle dell’8 aprile: faccia a faccia De Martino-Emma (8), i saluti finali (9) Leggi su Dilei.it Ultima puntata di stagione per, che si chiude l’8con inostalgici di Stefano De. Il conduttore di Rai1 potrebbe infatti non tornare alla guida del programma il prossimo anno, con l’intento di dedicarsi unicamente ai progetti della Prima Rete e a un sempre più probabile Festival di Sanremo nel 2027. Ma non è ancora tempo per congedarsi: c’è tutta la serata da condurre e, stavolta, c’è pure la sua exMarrone a mettere pepe alla serata che si è conclusa in maniera esplosiva.trae Stefano De, voto: 8La loro storia d’amore si è conclusa oltre 10 anni fa, mae Stefano Dehanno saputo mantenere un ottimo rapporto e oggi sono amici più che mai. A confermarlo è il feeling che ancora dimostrano sul palco e che rafforza quanto hanno sempre dichiarato entrambi.

