Tvzap.it - “Stasera tutto è possibile”, la complicità tra Emma e Stefano scatena il gossip sul ritorno di fiamma: lei rompe il silenzio

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “”, latrailsuldi: leiil. Durante la puntata andata in onda ieri su Rai 2 – l’ultima di questa edizione del game show – l’attenzione del pubblico è stata catturata dall’incontro tra De Martino e la sua ex storica,Marrone, in veste di ospite. Lo sketch che ha visto protagonisti il conduttore e la cantante si è presto trasformato in un momento televisivo che ha alimentato chiacchiere e. Tra le loro frecciatine, risate e battute taglienti, i fan hanno iniziato a interrogarsi: è stato solo show o qualcosa di più? (.)Leggi anche:De Martino chiude in lacrime l’edizione “”: l’annuncio spiazza i fanLeggi anche: Manila Nazzaro a “The Couple”, la frecciata del maritoOradeiil”, un finale con il bottoIl sipario è calato sull’ultima puntata della stagione di “”, ma a lasciare il segno non è stato solo il divertimento.