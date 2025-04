Movieplayer.it - Star Wars: questa celebre star di Breaking Bad sarà il villain del film con Ryan Gosling?

Leggi su Movieplayer.it

All'attore, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata offerta la parte delprincipale delche verrà diretto da Shawn Levy Dopo la recente indiscrezione che Jodie Comer sarebbe in trattative per un ruolo al fianco dinelsenza titolo didel regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy, adesso sembra che la Lucaspotrebbe aver individuato un attore per interpretare il cattivo della storia. Secondo lo scooper Daniel Richtman, Jesse Plemons "avrebbe ricevuto un'offerta" per interpretare il misterioso cattivo del, attualmente in fase di sviluppo. Un'altra indiscrezione sostiene invece che Plemons sarebbe stato contattato per interpretare un giovane Plutarch Heavensbee in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.quindi interessante vedere se finirà .