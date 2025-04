Secoloditalia.it - Stalking al femminile, arriva a fingere due gravidanze per tornare con l’ex: condannata

Pur dicon il suo ex ha finto duee poi un parto, oltre a tempestarlo di sms, chiamate e molestie di ogni genere. Oggi la trentenne è stataa Roma a un anno e 4 mesi, per l’accusa diaggravato. Per lei il giudice monocratico ha disposto la sospensione della pena subordinata alla frequentazione di un percorso di recupero psicologico di sei mesi e un risarcimento danni di 5mila euro a favore della parte offesa. Per la donna il pm aveva chiesto la condanna a un anno.Un caso di’, in cui l’uomo, pur di sfuggire alle attenzioni morbose, ha finito per cambiare la sua residenza e indossare un casco nel tragitto che dall’auto lo portava al portone di casa. La trentenne, oltre a molestarecon chiamate anche anonime, secondo quanto riportato nell’imputazione per fatti che vanno dal 2018 al 2019, aveva anche simulato malori per attirare l’attenzione dell’uomo, “inducendolo ad allontanarsi dal posto di lavoro per accorrere in suo soccorso” e si era appostata nei luoghi frequentati da lui.