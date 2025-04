Unlimitednews.it - Spreco alimentare, servono misure più efficaci

ROMA (ITALPRESS) – Sono necessari sforzi piùa livello nazionale per affrontare il problema dello. A dirlo è l’Agenzia europea per l’ambiente nel suo rapporto “Prevenire gli sprechi in Europa: progressi e sfide con un focus sugli sprechi alimentari”, che evidenzia come nel 2022 nell’Unione europea sono stati generati circa 132 chilogrammi dia persona, pari a poco più di 59 milioni di tonnellate dicon impatti ambientali ed economici elevati. Secondo il Report, gli Stati membri dell’UE hanno adottatoper prevenire lo, investendo in campagne di monitoraggio e sensibilizzazione ed educazione. L’uso dinormative obasate sul mercato, come sussidi e incentivi finanziari per prevenire lo, invece, rimane limitato.