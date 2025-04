Spotify non funziona | problemi globali su app e browser milioni di utenti nel panico

Spotify in tutto il mondo: impossibile ascoltare musica da app e PC. Ecco cosa sta succedendo e come reagiscono gli utenti. Un improvviso blackout ha colpito Spotify, la piattaforma musicale più amata al mondo. Nella mattinata del 9 aprile 2025, milioni di persone si sono trovate impossibilitate ad accedere alla propria musica preferita.

