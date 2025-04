Spotify Down | problemi globali su app e browser milioni di utenti nel panico

Spotify, la piattaforma musicale più amata al mondo. Nella mattinata del 9 aprile 2025, milioni di persone si sono trovate impossibilitate ad accedere alla propria musica preferita. Il problema riguarda sia l'app per smartphone che la versione per browser, rendendo di fatto inutilizzabile il servizio in ogni sua forma Mondouomo.it - Spotify Down: problemi globali su app e browser, milioni di utenti nel panico. Leggi su Mondouomo.it Un improvviso blackout ha colpito, la piattaforma musicale più amata al mondo. Nella mattinata del 9 aprile 2025,di persone si sono trovate impossibilitate ad accedere alla propria musica preferita. Il problema riguarda sia l'app per smartphone che la versione per, rendendo di fatto inutilizzabile il servizio in ogni sua forma

Spotify down: disservizi globali su app e browser. ?Spotify down: problemi di accesso e riproduzione da app e desktop in tutto il mondo. Cosa succede e come riso. ChatGPT down, l'IA non funziona: cosa sta succedendo alla piattaforma. Segnalazioni in tutta Italia. Spotify «craccato» non funziona davvero più? Il down dell'app di streaming e cos'è successo dopo. Mastercard down in tutto il mondo e pagamenti rifiutati online e con Pos, problemi e segnalazioni. X di Elon Musk down, problemi per il vecchio Twitter in tutto il mondo: sito e app non funzionano. Ne parlano su altre fonti

Spotify down: problemi di accesso e riproduzione da app e desktop in tutto il mondo. Cosa succede e come risolvere - Giornata difficile per Spotify, la celebre piattaforma di streaming musicale, che nelle ultime ore sta affrontando un disservizio su scala globale. (msn.com)

Spotify down: disservizi globali su app e browser - Spotify in tilt: il servizio musicale inaccessibile sia da app mobile che da browser. Utenti segnalano problemi di connessione in tutto il mondo. (msn.com)

Spotify down in tutto il mondo, problemi e malfunzionamenti: cos'è successo all'app di musica - Oggi, lunedì 3 marzo, a partire dalle ore 13.00, Spotify ha smesso di funzionare su alcuni dispostivi. Le prime segnalazioni su Downdetector sono comparse intorno alle ore 11, il… Leggi ... (informazione.it)