Split Fiction | quando la creatività diventa sacra

Split Fiction? Ci arriviamo, promesso.Il titolo sviluppato da Hazelight, infatti, ci ha portati a riflettere su una tematica affine, solo poche settimane prima che il trend di ChatGPT esplodesse sui social network, inondandoci di immagini che in un primo momento ci hanno colpito, ma hanno poi perso ogni attrattiva in pochissimo tempo. E allora ci siamo chiesti: vogliamo davvero affidare il mondo dell’arte a dei semplici algoritmi? Possiamo farlo, ma quali sarebbero i risultati se non delle semplici copie?Split Fiction: copiare o creare?Mio e Zoe sedute su una panchina in una sezione di Split Fiction – ©Hazelight StudioIn Split Fiction, infatti, ci troviamo a vestire i panni di Mio e Zoe, due aspiranti autrici che vengono contattate da un editore. Screenworld.it - Split Fiction: quando la creatività diventa sacra Leggi su Screenworld.it Negli ultimi giorni, si è sviluppato sul web un interessante trend che ha scatenato l’ira di molti artisti o appassionati. ChatGPT, infatti, ha introdotto un nuovo modello della sua intelligenza artificiale che permette di generare immagini a partire da un prompt, dando vita così a centinaia di foto ritoccate nello stile dello Studio Ghibli. Cosa c’entra tutto questo con? Ci arriviamo, promesso.Il titolo sviluppato da Hazelight, infatti, ci ha portati a riflettere su una tematica affine, solo poche settimane prima che il trend di ChatGPT esplodesse sui social network, inondandoci di immagini che in un primo momento ci hanno colpito, ma hanno poi perso ogni attrattiva in pochissimo tempo. E allora ci siamo chiesti: vogliamo davvero affidare il mondo dell’arte a dei semplici algoritmi? Possiamo farlo, ma quali sarebbero i risultati se non delle semplici copie?: copiare o creare?Mio e Zoe sedute su una panchina in una sezione di– ©Hazelight StudioIn, infatti, ci troviamo a vestire i panni di Mio e Zoe, due aspiranti autrici che vengono contattate da un editore.

REVIEW: Split Fiction hè un ode à a creatività - Comu aghju dettu, ghjucà Split Fiction Era cum'è rivisite ogni ghjocu chì aghju mai ghjucatu in a mo vita. Questu pò sona ripetitivu quandu hè citatu, ma quandu l'elementi di a cooperazione è a ... (showmetech.com.br)

Split Fiction, recensione (PlayStation 5) - Una creatività che si rispecchia non solo ... narrazione e il legame letterario delle storie delle due autrici diventa mezzo funzionale alle trovate ludiche dell’esperienza di Split Fiction in una ... (icrewplay.com)

RECENSIONE: Split Fiction è un inno alla creatività - Em Split Fiction, ele volta para dirigir o game, com uma atuação que se mostra importantíssima. Não apenas nas cenas com diálogos das personagens, mas, principalmente, durante as fases com ação e uso ... (showmetech.com.br)