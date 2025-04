Spinto nel furgone incappucciato e con le mani legate per ore | il racconto del 15enne rapito nel Napoletano

"Rimasto per ore dentro una stanza, incappucciato e mani legate". E' il drammatico racconto fatto davanti alla polizia dallo studente 15enne che è stato vittima di sequestro di persona a San Giorgio a Cremano (Napoli). L'avevano rapito poco prima delle 8: gli hanno coperto la testa e lo hanno Spinto dentro ad un furgone per poterne chiedere il riscatto. L'avevano poi condotto in una stanza, legato e bloccato a una sedia, sorvegliandolo a distanza. Il ragazzino, figlio di un imprenditore molto noto nella zona, era vicino al garage, sulla sua minicar, diretto alla scuola di Portici quando è stato attirato dai criminali proprio davanti ad un bar. Subito le urla e la scomparsa: il titolare del locale, spettatore della scena, è uscito, cercando di fermare i sequestratori – di cui almeno uno incappucciato – ma, non riuscendoci, ha lanciato l'allarme.

