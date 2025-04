Udine20.it - Spilimbergo e la primavera culturale degli anni 50/70. Sabato 12 aprile

Leggi su Udine20.it

Il periodo del primo dopoguerra aè stato oggetto di una fiorente attivitàche ha visto confluire in città, da ogni parte della regione e non solo, giovani fotografi, attori e poeti, alcuni dei quali sarebbero diventati autorevoli voci nelle pagine dei libri della storia artistica econtemporanea. Con l’obiettivo di riscoprire questifondamentalinasce il progetto “e la’50/’70”, che verrà presentato ufficialmente12alle ore 11.00 in Palazzo La Loggia a. Al saluto delle autorità seguiranno gli interventi di Giulio Zer, curatore della mostra, GiColledani, direttore de “Il Barbacian”, Gianfranco Ellero, storico del Friuli Venezia Giulia, Rino Pastorutti, maestro mosaicista e Alvise Rampini, direttore del CRAF.