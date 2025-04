Spider-Man | Segreti Incredibili che SOLO i Veri Fan Conoscono!

Spider-Man? Pensi di sapere tutto sul tuo supereroe preferito? Forse no! Ho scavato a fondo per svelarti aneddoti e curiosità che ti faranno guardare i film dell'Uomo Ragno con occhi completamente nuovi. Allaccia le cinture, si parte per un viaggio nel dietro le quinte del tuo eroe di quartiere!L'Impegno Estremo di Tobey MaguireTi ricordi la scena nella caffetteria del primo Spider-Man di Sam Raimi? Quella in cui Peter Parker, grazie ai suoi nuovi poteri, afferra al volo un vassoio pieno di cibo? Ebbene, sappi che Tobey Maguire ci ha messo ben 156 ciak, distribuiti su 16 ore, per girare quella sequenza senza l'uso di effetti speciali! Una dimostrazione di dedizione impressionante.Il Film di Spider-Man Mancato di James CameronLo sapevi che James Cameron, sì, proprio il regista di Titanic e Avatar, stava sviluppando un film di Spider-Man già nel 1991? Il progetto, purtroppo, non è mai andato in porto, ma ha comunque richiesto anni di battaglie legali prima che la Sony ottenesse i diritti sul personaggio. Leggi su Mistermovie.it Sei un vero fan di-Man? Pensi di sapere tutto sul tuo supereroe preferito? Forse no! Ho scavato a fondo per svelarti aneddoti e curiosità che ti faranno guardare i film dell'Uomo Ragno con occhi completamente nuovi. Allaccia le cinture, si parte per un viaggio nel dietro le quinte del tuo eroe di quartiere!L'Impegno Estremo di Tobey MaguireTi ricordi la scena nella caffetteria del primo-Man di Sam Raimi? Quella in cui Peter Parker, grazie ai suoi nuovi poteri, afferra al volo un vassoio pieno di cibo? Ebbene, sappi che Tobey Maguire ci ha messo ben 156 ciak, distribuiti su 16 ore, per girare quella sequenza senza l'uso di effetti speciali! Una dimostrazione di dedizione impressionante.Il Film di-Man Mancato di James CameronLo sapevi che James Cameron, sì, proprio il regista di Titanic e Avatar, stava sviluppando un film di-Man già nel 1991? Il progetto, purtroppo, non è mai andato in porto, ma ha comunque richiesto anni di battaglie legali prima che la Sony ottenesse i diritti sul personaggio.

Spider-Man, la scena di Civil War rifatta nella serie animata: i dettagli sono incredibili. What If 3, spiegazione: tutte le incredibili varianti Marvel viste nell'ultimo episodio. Giochi di specchi in Spider-Man: No way home. PS5, streaming e Marvel's Spider-Man, tutti i dettagli e le indiscrezioni. Spiderman No Way Home, Andrew Garfield pronto ad essere di nuovo Peter Parker. Kevin Feige parla delle difficoltà di mantenere i segreti sul MCU. Ne parlano su altre fonti

Spider-Man: No Way Home – guida al cast e ai personaggi del film di Jon Watts - La guida al cast e ai personaggi di Spider-Man: No Way Home, il film per la reiga id Jon Watts con protagonista Tom Holland. (cinematographe.it)

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland rompe il silenzio: "Un nuovo inizio per la saga" - L'attore protagonista della saga di Spider-Man ha rotto il silenzio sul film dopo il reveal del titolo al CinemaCon. (cinema.everyeye.it)