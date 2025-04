Spiagge servizio salvataggio nei weekend dal 10 maggio Soluzione in arrivo per aprire gli ombrelloni

Riminitoday.it - Spiagge, servizio salvataggio nei weekend dal 10 maggio. Soluzione in arrivo per aprire gli ombrelloni Leggi su Riminitoday.it Si è tenuta nella mattinata di mercoledì (9 aprile) una nuova riunione fra Capitaneria di porto di Rimini e operatori balneari della provincia sul tema dell'ordinanza di sicurezza balneare e della predisposizione della valutazione del rischio a cura degli stabilimenti. Sulla base dell'analisi dei.

