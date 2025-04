Spezia trionfa nel derby ligure | Esposito e Lapadula protagonisti

Spezia redivivo nel segno di Lapadula e Salvatore Esposito specie nella ripresa secondo l'analisi della stampa nazionale. La Gazzetta dello Sport comincia con "riscatto Spezia, trascinato da Salvatore Esposito e dalla doppietta di Lapadula, dopo l'intervallo lo Spezia riparte forte. Un derby ligure quasi a senso unico: lo Spezia voleva cancellare il passo falso con il Brescia. Missione compiuta, a dispetto delle tante assenze. Un primo tempo non brillantissimo, poi il cambio di marcia nella ripresa, quando Salvatore Esposito è entrato e ha acceso la luce". Tuttosport parte con "lo Spezia c'è, la Samp molto meno. Ci vuole però un secondo tempo a livelli di quelli prodotti nel girone di andata; D'Angelo, squalificato e relegato in tribuna stampa, supera con qualche alchimia (Bertola mezzala) anche la maledizione che subisce Pio Esposito: dieci tra pali e traverse colpite dal centravanti, che si vede annullare dal Var il 3-0".

