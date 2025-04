Spettrometria di massa Roche porta la tecnologia in Italia

La Città della Salute e della Scienza di Torino sarà il primo centro di assistenza sanitaria pubblica in Italia ad utilizzare la nuova soluzione di Roche Diagnostics per le analisi effettuate con la Spettrometria di massa presso il laboratorio di Biochimica Clinica. L'accordo prevede l'installazione dello strumento nelle prossime settimane.

Spettrometria di massa, Roche porta la tecnologia in Italia. Spettrometria di massa: nuova soluzione Roche in Italia.

