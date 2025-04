Spedisce in Romania un pacco pieno di droga | arrestato a Latina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 aprile 2025 La Polizia di Stato – Questura dihaun cittadino romeno 20enne, gravato da un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle Autorità dellaper reati concernenti le sostanze stupefacenti.Il giovane aveva spedito dalla Polonia unal proprio genitore in, al cui interno era celato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’espediente però non è servito ad eludere le attività in corso da parte della polizia rumena.Gli accertamenti svolti dai poliziotti della Squadra Mobile per il suo rintraccio, d’intesa con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno consentito di constatare la sua presenza in un borgo del capoluogo, ove è stato bloccato nella tarda serata di ieri.L’uomo è stato accompagnato in carcere a disposizione dei giudici della Corte d’Appello per la sua estradizione nel paese di provenienza.