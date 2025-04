Spazio nel lato nascosto della Luna potrebbe esserci meno acqua

lato nascosto della Luna potrebbe essere piu’ secco della controparte visibile. A questa curiosa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati della Chinese Academy of Sciences. Il team, guidato da Sen Hu, ha analizzato i campioni ottenuti durante la missione Chang’e-6. Comprendere l’abbondanza di acqua nel mantello Lunare, spiegano gli esperti, e’ importante per ricostruire la formazione e l’evoluzione del nostro satellite naturale. Negli ultimi due decenni, la conoscenza dei livelli di acqua nel mantello e’ aumentata considerevolmente, il che ha portato i ricercatori ad abbandonare il tradizionale concetto di una Luna completamente priva di acqua. Il 25 giugno 2024, la missione Chang’e-6 ha riportato campioni raccolti sul suolo Lunare, nel bacino di impatto Polo Sud-Aitken sul lato piu’ lontano della Luna, offrendo l’opportunita’ di esaminare per la prima volta l’abbondanza di acqua nel mantello in questa regione. Leggi su Ildenaro.it Il mantello delessere piu’ seccocontroparte visibile. A questa curiosa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziatiChinese Academy of Sciences. Il team, guidato da Sen Hu, ha analizzato i campioni ottenuti durante la missione Chang’e-6. Comprendere l’abbondanza dinel mantellore, spiegano gli esperti, e’ importante per ricostruire la formazione e l’evoluzione del nostro satellite naturale. Negli ultimi due decenni, la conoscenza dei livelli dinel mantello e’ aumentata considerevolmente, il che ha portato i ricercatori ad abbandonare il tradizionale concetto di unacompletamente priva di. Il 25 giugno 2024, la missione Chang’e-6 ha riportato campioni raccolti sul suolore, nel bacino di impatto Polo Sud-Aitken sulpiu’ lontano, offrendo l’opportunita’ di esaminare per la prima volta l’abbondanza dinel mantello in questa regione.

