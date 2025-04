Spazio il made in Italy protagonista negli Usa con Ice e Asi | 31 aziende in vetrina al Symposium in Colorado

Spazio. Si parla molto italiano in Colorado nei giorni dello Space Symposium, principale punto di incontro della comunità spaziale globale che riunisce oltre 10 mila professionisti, leader aziendali e decision-maker del settore. Tra loro una rappresentanza di 31 imprese italiane attive nello "space tech" guidata dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Asi (Agenzia Spaziale Italiana), a chiusura di un trimestre denso di eventi di elevata importanza strategica, dalla SpaceCom di Orlando (Florida) a gennaio alla Satellite Conference & Exhibition di Washington D. Leggi su Ildenaro.it Un comparto che cresce in volume d'affari e nel radicamento nel mercato statunitense, con una presenza più che mai significativa ai principali appuntamenti mondiali dell'aero.

