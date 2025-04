Spaventoso incidente tra un tir e un furgone | uomo gravissimo al Civile

furgone ha paralizzato nel primo pomeriggio di martedì il traffico sull'A21, in direzione Piacenza. L'incidente è avvenuto poco dopo il casello di Cremona, attorno alle 15.30, quando il furgone ha tamponato il tir che lo precedeva: l'impatto è stato. Bresciatoday.it - Spaventoso incidente tra un tir e un furgone: uomo gravissimo al Civile Leggi su Bresciatoday.it Un violento schianto tra un camion e unha paralizzato nel primo pomeriggio di martedì il traffico sull'A21, in direzione Piacenza. L'è avvenuto poco dopo il casello di Cremona, attorno alle 15.30, quando ilha tamponato il tir che lo precedeva: l'impatto è stato.

Spaventoso incidente tra un tir e un furgone: uomo gravissimo al Civile. Incidente spaventoso tra un furgone e due auto sulla Triestina, 55enne estratto dalle lamiere: è gravissimo. ?? Incidente tra un tir e un furgone nel Bresciano: uomo morto sul colpo. Furgone contro camion: spaventoso incidente sulla Statale 268. A Fino Mornasco camion si scontra con un furgone, morto un 45enne nell'incidente: impatto spaventoso. Si schiantano un camion e un furgone: due feriti e strada chiusa. Ne parlano su altre fonti

Spaventoso scontro tra auto e tir, il bilancio è disastroso: dove e cosa è successo - Incidente mortale: tre vittime coinvolte in uno scontro tra un'auto e un tir. La dinamica è ancora da chiarire, la strada è stata chiusa per i soccorsi ... (bigodino.it)

Drammatico incidente in autostrada tra tir e furgone: dove e cosa è successo - Incidente sull'autostrada A21 vicino a Cremona coinvolge un furgone e un tir, causando il ferimento di un uomo di 35 anni. Indagini in corso per chiarire la dinamica ... (bigodino.it)

Scontro tra furgone e tir sull’autostrada A21 vicino a Cremona: ferito un 35enne - Oggi pomeriggio un camion e un furgone si sono scontrati sulla A21 Brescia-Torino, nel tratto compreso tra Cremona e Castelvetro ... (fanpage.it)