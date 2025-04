Space Debris | Is it a Crisis? | l’ESA lancia un allarme sullo stato dei detriti spaziali – Il video

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha presentato in anteprima, durante la 9a Conferenza europea sui detriti spaziali tenutasi il 1° aprile 2025, il suo breve ma incisivo documentario intitolato "Space Debris: Is it a Crisis?". Il filmato pone l'attenzione su una problematica sempre più critica per il futuro delle esplorazioni e delle operazioni spaziali.

"Space Debris: Is it a Crisis?": l'ESA lancia un allarme sullo stato dei detriti spaziali - Il video - (Adnkronos) - L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha presentato in anteprima, durante la 9a Conferenza europea sui detriti spaziali tenutasi il 1° aprile 2025, il suo breve ma incisivo documentario intit ... (msn.com)

Video: Is space debris a crisis? - The European Space Agency's short documentary film "Space Debris: Is it a Crisis?" on the state of space debris premiered at the 9th European Conference on Space Debris on 1 April 2025. (msn.com)

New Mini Documentary Reveals Just How Bad Space Junk Has Become - The ESA hopes we'll someday treat Earth's orbit as an international nature preserve: 'What you bring in with you, you must take out when you are done.' ... (extremetech.com)