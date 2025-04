Veronasera.it - Spaccata in centro: testimone chiama carabinieri, preso ladro 38enne

Leggi su Veronasera.it

La notte scorsa idella sezione radiomobile di Verona arrestato per furto aggravato untunisino già noto alle forze dell'ordine.L'uomo ha spaccato con un palo la vetrina del "Made Of Verona" di Via San Rocchetto, è entrato all'interno del negozio ed ha rubato capi di.