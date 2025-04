Movieplayer.it - Sotto le foglie, recensione: madri, figli, funghi e sensi di colpa nel grande giallo targato Ozon

Leggi su Movieplayer.it

Già campione d'incassi in Francia, il film mette a nudo la realtà dei rapporti umani tra fantasmi del passato, colpe impossibili da espiare e misteriosi e possibili delitti. In sala con BIM dal 10 aprile. "Quando cuciniamo deiè vero o non è vero che abbiamo più o meno consciamente voglia di sbarazzarci di qualcuno? Sono partito da questo interrogativo per creare un personaggio che in apparenza ha tutte le caratteristiche della "nonna che prepara le torte", ma che in sostanza potrebbe essere più inquietante dell'immagine che proietta". Nelle note di regia del suo nuovo film,le, al cinema con Bim dal 10 aprile, François, rivela la divertente domanda a far da spunto all'idea del suo film. Un episodio vissuto dalla sua famiglia quando era piccolo, deitossici erroneamente (?) .