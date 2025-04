Ilfattoquotidiano.it - Sotto le foglie, François Ozon e il potere della menzogna

Un altro piatto avvelenato in un film, ma questa volta l’opera è una delizia.le(Quand vient l’automne) di– in sala dal 10 aprile – è un po’ il contraltare del recente successo di Le assaggiatrici. Se nel film di Soldini lo spettatore si ritraeva di fronte al peso roboante del malestoria, banalmente stretto sulla pietanza mortale del Fuhrer; qui nella Borgogna boscosa, finemente stregata, si è come attratti dall’assaggio dell’intima malvagità di un involontario piatto di funghi velenosi.Questione di naturale talento e rigore, di controllo assoluto dei tempi del racconto e del saper filmare l’essenziale senza troppi fronzoli formali. Al 23esimo lungometraggioscioglie in un accennato spazio di provincia sia chiazze di chiaroscuri morali alla Simenon che gocce di caustico realismo familiare alla Chabrol.