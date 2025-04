Sostenibilità per il benessere nazionale Le prospettive italiane

Sostenibilità è una sfida non rinviabile poiché occorre coniugare le prospettive economiche, ambientali e sociali mediante una visione condivisa e collaborativa della società civile. La campagna “Cultura e Consapevolezza” del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sottolinea un’esigenza vitale: “Non ti chiediamo di salvare il Pianeta, ma il tuo mondo si”.Il benessere equo e sostenibile (Bes) è definito uno strumento virtuoso poiché ha introdotto misure aggiuntive al prodotto interno lordo in fase di programmazione economica. Un recente lavoro scientifico valuta 61 indicatori identificati dal rapporto Istat “benessere equo e sostenibile (Bes) dei territori” del 2024 analizzando le performance dei territori e delle regioni italiane. I risultati confermano il divario Nord-Sud con un valore di 3,9 vs 1,4 con i territori dell’Italia centrale che raggiungono un valore di 3,1 in una scala di valutazione 1-5. Formiche.net - Sostenibilità per il benessere nazionale. Le prospettive italiane Leggi su Formiche.net Il tema dellaè una sfida non rinviabile poiché occorre coniugare leeconomiche, ambientali e sociali mediante una visione condivisa e collaborativa della società civile. La campagna “Cultura e Consapevolezza” del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sottolinea un’esigenza vitale: “Non ti chiediamo di salvare il Pianeta, ma il tuo mondo si”.Ilequo e sostenibile (Bes) è definito uno strumento virtuoso poiché ha introdotto misure aggiuntive al prodotto interno lordo in fase di programmazione economica. Un recente lavoro scientifico valuta 61 indicatori identificati dal rapporto Istat “equo e sostenibile (Bes) dei territori” del 2024 analizzando le performance dei territori e delle regioni. I risultati confermano il divario Nord-Sud con un valore di 3,9 vs 1,4 con i territori dell’Italia centrale che raggiungono un valore di 3,1 in una scala di valutazione 1-5.

Sostenibilità per il benessere nazionale. Le prospettive italiane - Il tema della sostenibilità è una sfida non rinviabile poiché occorre coniugare le prospettive economiche, ambientali e sociali mediante una visione condivisa e collaborativa della società civile. La ... (formiche.net)

Il nuovo indicatore per misurare benessere e sostenibilità - Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea ha recentemente introdotto un nuovo approccio per misurare il benessere e la sostenibilità, chiamato "Sustainable and Inclusive Wellbeing ... (quotidiano.net)

La sfida della sostenibilità - Ripensare l’economia in chiave sostenibile non è più solo un’opzione, ma una vera e propria priorità. L’argomento al centro del forum organizzato da Cassa ragionieri ed esperti contabili ... (italiaoggi.it)