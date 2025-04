Sospesa prova orale concorso a Dirigente nella Regione Campania La nota dell’USR

Campania, ha pubblicato un avviso rivolto ai candidati al concorso per l’accesso alla dirigenza scolastica, indetto con decreto ministeriale del 13 ottobre 2022, n. 194.L'articolo Sospesa prova orale concorso a Dirigente nella Regione Campania. La nota dell’USR . Leggi su Orizzontescuola.it Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale per la, ha pubblicato un avviso rivolto ai candidati alper l’accesso alla dirigenza scolastica, indetto con decreto ministeriale del 13 ottobre 2022, n. 194.L'articolo. La

Scuola, errore alla prova del concorso Pnrr2: migliaia di docenti ricandidati per rifare un quesito - L'ennesima vicenda paradossale si è verificata sul concorso della scuola Pnrr2: è stato presentato ai candidati un quesito errato che non conteneva la ... (fanpage.it)

Concorso docenti, tutti superano la prova orale ma si dovrà rifare per un errore della commissione: caos a Cagliari - Prova orale del concorso docenti Pnrr 2 da rifare: questo quanto è stato deciso in Sardegna, a Cagliari, a causa di un errore della commissione d’esame. Nel decreto di annullamento, visionato da Open, ... (tecnicadellascuola.it)

Concorso secondaria PNRR2, ecco in quali regioni si svolgerà la prova suppletiva del 5 maggio e in quali no - In seguito all'espletamento della prova scritta del concorso PNRR2 bandito con DDG n. 3059/2024, sono state ben 43 le segnalazioni di quesiti ritenuti errati. Dopo attenta analisi la Commissione nazio ... (orizzontescuola.it)