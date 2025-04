Thesocialpost.it - “Sono stato io”. Cadavere chiuso in un frigorifero per 2 anni, poi arriva la clamorosa confessione

Sandro Mallus, 55enne di Sarroch (Cagliari), ha finalmente confessato di aver nascosto il corpo della madre, Rosanna Pilloni, nel freezer di casa per poter continuare a incassare la sua pensione. La macabra scoperta, avvenuta il 28 agosto 2024, ha portato all’apertura di un’indagine per occultamento die truffa.Nel corso dell’interrogatorio di ieri, condotto dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, Mallus ha finalmente rivelato che il decesso della madre risaliva al 5 gennaio 2022, ovvero ben duee mezzo prima della scoperta del.Come riportato da L’Unione Sarda, Mallus ha dichiarato che, dopo essersi svegliato, aveva notato che la madre respirava male. Al ritorno, avrebbe scoperto che la donna era morta. In preda al panico, il 55enne avrebbe deciso di nascondere il corpo nel congelatore.