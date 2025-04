Sono entrati in vigore i dazi di Trump

I dazi sulle importazioni negli Stati Uniti imposti da Donald Trump sono in vigore da mezzanotte. Il presidente americano ha dato il via alla guerra commerciale spostando l'attenzione globale sulla Cina, colpita da dazi del centoquattro per cento. Una cifra fuori scala rispetto a quella destinata ad altri Paesi nel mondo, conseguenza della spirale di ritorsioni tra le due potenze: inizialmente Pechino era stata colpita con tariffe del cinquantaquattro per cento – venti già in vigore, e un aggiuntivo trentaquattro per cento annunciato al Giardino delle rose della Casa Bianca – poi le contro-tariffe annunciate da Pechino la settimana scorsa devono aver convinto Trump a giocare al rialzo. In questo mare di reazioni e controreazioni, Trump è convinto di poter navigare senza problemi. «Abbiamo molti Paesi che vogliono raggiungere un accordo sui dazi», ha detto martedì pomeriggio dalla Casa Bianca.

