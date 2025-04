Sondaggio regionali Toscana | Giani corre Tomasi leader centrodestra Vannacci batte Stella e Meini

regionali Toscana, nuovo Sondaggio Emg Differenti per Toscana Tv realizzato con un campione di mille persone tra 25 e 27 marzo 2025. Sondaggio relativo a candidati presidenti Regione Toscana che ancora non sono stati ufficializzati da alcuna coalizione. Tanto che con lo stesso Sondaggio il 56% dei toscani risponde no alla domanda relativa sia a centrodestra, sia a centrosinistra “Secondo lei fanno bene ad attendere ad annunciare ufficialmente il candidato?”.Non è stato ancora ufficializzato per un secondo mandato il presidente in carica Eugenio Giani, Pd, per il cui operato, evidenzia il Sondaggio, si dichiara soddisfatto il 72% degli intervistati.Non è stato ufficializzato il candidato presidente di centrodestra, che vede il tavolo di coalizione affollato di papabili: il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, coordinatore regionale FdI. Leggi su Corrieretoscano.it , nuovoEmg Differenti perTv realizzato con un campione di mille persone tra 25 e 27 marzo 2025.relativo a candidati presidenti Regioneche ancora non sono stati ufficializzati da alcuna coalizione. Tanto che con lo stessoil 56% dei toscani risponde no alla domanda relativa sia a, sia a centrosinistra “Secondo lei fanno bene ad attendere ad annunciare ufficialmente il candidato?”.Non è stato ancora ufficializzato per un secondo mandato il presidente in carica Eugenio, Pd, per il cui operato, evidenzia il, si dichiara soddisfatto il 72% degli intervistati.Non è stato ufficializzato il candidato presidente di, che vede il tavolo di coalizione affollato di papabili: il sindaco di Pistoia Alessandro, coordinatore regionale FdI.

Regionali: Giani sempre sopra il 50%, Tomasi in testa nel Cdx. Aumenta consensi Vannacci - Per le prossime elezioni regionali, senza l'alleanza con il M5s, il presidente della Toscana Eugenio Giani continua ad essere sopra il 50%. (controradio.it)

Elezioni regionali in Toscana, Giani: ‘Decideremo la data del voto il 18 maggio’ - "Siccome quella sarà la riunione in cui parteciperanno tutti i presidenti di Regione, il 18 maggio si deciderà una data condivisa, sempre che non accadano altre cose prima". (lanazione.it)

Elezioni regionali in Toscana, Tomasi (FdI) cresce ma Giani (Pd) corre. I toscani vogliono i candidati ufficiali - A mostrare insofferenza per la mancata decisione sono i destinatari del monitoraggio sulla Toscana effettuato mensilmente da Emg Different per Toscana Tv ... (corrierefiorentino.corriere.it)