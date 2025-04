Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, male Fratelli d’Italia e crolla il Pd: risalgono M5s, Lega e Forza Italia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Da una parte il calo die Pd, che restano comunque primo e secondo partito nei. Dall’altra la crescita di Movimento 5 Stelle,. Ilo di Euromedia Research per Porta a Porta evidenzia come nell’ultimo mese le indicazioni di voto deglini siano nettamente cambiate, pur non variando le posizioni dei partiti.Partiamo dalle coalizioni: il centrodestra guadagna lo 0,2% e raggiunge il 49,5%. Nettamente staccato il centrosinistra, che perde lo 0,7% e si ferma al 30,3%. In caso di campo largo, invece, si arriverebbe al 44,9%. Un dato che potrebbe aumentare al 48,5% in caso di campo larghissimo con al suo interno anche Azione.elettorali, netto calo per Fdi e Pd, rispetto all’ultima rilevazione del 17 marzo, perde lo 0,4% ma resta saldamente in testa con il 29,6%.