Internews24.com - Sommer a Inter Tv: «Abbiamo avuto una grande energia dentro di noi, siamo felici per questa vittoria»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il portiere nerazzurro ha commentato il successo per 2-1 contro il Bayern Monaco: le sue dichiarazioniIl portiere dell’Yannha commentato ai microfoni diTV il successo per 2-1 contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ecco le sue dichiarazioni.LE PAROLE DI YANN– «Ci sono stati momenti difficili nella gara marimasti compatti.stati molto efficaci e alla fine il risultato è molto buono per noi.messi bene sul campo, per me è stato speciale perché ho giocato qua,per. Il ritorno a San Siro? I tifosi sono sempre importantissimi, la seconda partita in casa è importante per noi,bisogno die di compattezza, poi vediamo come va. C’è anche il campionato, orapere da domani inizieremo a preparare la gara di Serie A che è molto importante per noi».