Quotidiano.net - SOLO 7€ per la Zappetta Doppia che rivoluziona il tuo giardinaggio: preparati per la primavera al meglio

Leggi su Quotidiano.net

Se cerchi uno strumento pratico, robusto e conveniente per prenderti cura del tuo giardino o dell’orto, laWolf-Garten è ciò che fa per te. Con un prezzo incredibilmente accessibile –7,32€ – questaè una delle scelte migliori per chi desidera un attrezzo affidabile senza spendere una fortuna. Acquista lain super sconto Design intelligente e materiali resistenti Questapresenta un design compatto ma estremamente efficace. È realizzata in acciaio zincato di alta qualità, con una parte verniciata in rosso brillante, tipica dello stile Wolf-Garten, e inserti in argento metallizzato per un look professionale. Latesta è ciò che la rende davvero utile: da un lato troviamo una lama affilata, perfetta per tagliare, dissodare o fare piccoli solchi; dall'altro lato c'è una forca a due denti, ideale per aerare il terreno, sradicare piccole erbacce o lavorare in spazi stretti tra le piante; Wolf-Garten 3022000 LN-2K, Rosso/Argento 7,32€ 11,99 39% Vedi l'offerta Laè dotata di manico ergonomico con impugnatura antiscivolo, progettato per garantire una presa sicura anche con le mani umide o con i guanti.