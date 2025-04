Solet Inter sarà sfida sul mercato in estate! Non solo i nerazzurri sul difensore dell’Udinese

Solet Inter, sarà sfida sul mercato in estate! Non solo i nerazzurri sul difensore dell’Udinese. Ecco tutti i dettagliIl calciomercato Inter guarda al futuro e punta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza nerazzurra c’è Oumar Solet, roccioso centrale dell’Udinese che ha attirato l’attenzione con prestazioni solide e personalità in queste sue presenze con il club friulano. Il francese è ora uno dei nomi caldi sul taccuino dell’Inter per il prossimo calciomercato, ma i nerazzurri non sembrano essere gli unici a seguire il giocatore classe 2000.Secondo quanto appreso dai colleghi di CalcioNews24, l’Atalanta segue con grande attenzione il difensore bianconero: pilastro della retroguardia friulana e ritenuto uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato della squadra bergamasca. Internews24.com - Solet Inter, sarà sfida sul mercato in estate! Non solo i nerazzurri sul difensore dell’Udinese Leggi su Internews24.com di Redazionesulin! Nonsul. Ecco tutti i dettagliIl calcioguarda al futuro e punta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza nerazzurra c’è Oumar, roccioso centraleche ha attirato l’attenzione con prestazioni solide e personalità in queste sue presenze con il club friulano. Il francese è ora uno dei nomi caldi sul taccuino dell’per il prossimo calcio, ma inon sembrano essere gli unici a seguire il giocatore classe 2000.Secondo quanto appreso dai colleghi di CalcioNews24, l’Atalanta segue con grande attenzione ilbianconero: pilastro della retroguardia friulana e ritenuto uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato della squadra bergamasca.

