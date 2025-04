Ilfattoquotidiano.it - Sole 24 Ore, addio alla Borsa: il Consiglio direttivo di Confindustria ha deciso il delisting dell’azienda editoriale

Ildi, riunito oggi in modo straordinario, haall’unanimità di chiudere l’esperienza didel24 Ore, società che edita il quotidiano economico finanziario. La decisione arriva dopo le polemiche e i dissensi interni aldi amministrazione del, nel quale il presidente uscente Edoardo Garrone e il consigliere di minoranza Marco Liera hanno votato contro il bilancio 2024 presentato dall’ad uscente Mirja Caria d’Asero. Motivo del contendere, il mancato accantonamento di una riserva per rischi legali su una causa civile da 68 milioni intentata al giornale didal fondo che alcuni anni fa ha comprato la sua divisione formazione, che accusa l’aziendadi aver violato il patto di non concorrenza.Ilarriverà, come ovvio, al termine di un percorso nel quale il nuovodi amministrazione sarà chiamato a decidere i termini e i modi di una Opa con la quale saranno acquisite le azioni rimaste ai soci di minoranza.