Soldi regali e cene in cambio di appalti | condanna a 4 anni e 8 mesi per Di Giovanni

anni e otto mesi di reclusione per Gaetano Di Giovanni, ex comandante dei vigili urbani di Agrigento e capo di gabinetto del sindaco, Francesco Miccichè, accusato di corruzione. La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Palermo, Paolo Magro, che ha inflitto una pena di poco. Agrigentonotizie.it - "Soldi, regali e cene in cambio di appalti": condanna a 4 anni e 8 mesi per Di Giovanni Leggi su Agrigentonotizie.it Quattroe ottodi reclusione per Gaetano Di Giov, ex comandante dei vigili urbani di Agrigento e capo di gabinetto del sindaco, Francesco Miccichè, accusato di corruzione. La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Palermo, Paolo Magro, che ha inflitto una pena di poco.

"Soldi, regali e cene in cambio di appalti": condanna a 4 anni e 8 mesi per Di Giovanni. Multe scontate in cambio di cene e regali: tre vigilesse versano 24mila euro per chiudere il processo erariale. Cene, regali e lavori in casa in cambio di appalti: tra gli indagati della maxi inchiesta un dirigente di polizia e l’ex provveditore Ferrazza. "Tangenti, cene e regali in cambio di appalti": chiesta condanna a 5 anni per Di Giovanni. Appaltopoli di Molfetta, si va a processo: tra gli imputati il consigliere Conforti di Noci. Ci sono altre indagini sul Comune. Fa la fidanzata di professione: “I clienti mi pagano di tutto”. Ne parlano su altre fonti

Soldi e regali a due giovani in cambio di sesso: condannato l’ex prete ‘Don Antonio’ - L’uomo, originario della provincia di Palermo, era accusato di aver offerto soldi e regali in cambio di sesso a due fratelli. Contro di lui la Procura della Repubblica, rappresentata in aula dal ... (umbria24.it)

Regali e cene pagate da un disabile: "Condannatela a un anno e mezzo" - Si sarebbero susseguite cene al mare a base di pesce due o tre volte alla settimana, pernottamenti in albergo, regali: ogni spesa si aggirava sul centinaio di euro, ma gli esborsi erano stati ... (ilrestodelcarlino.it)

Regali in cambio di ore di lavoro: - A sporgere denuncia contro di lei era stata una marocchina di 50 anni che l’ha accusata di averle chiesto denaro e piccoli regali in cambio di ore di lavoro in più. I fatti sarebbero accaduti a ... (cremonaoggi.it)