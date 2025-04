Smantellata rete criminale per truffe agli anziani | 22 arresti a Napoli

Smantellata dalla polizia di Stato una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. Decapitata la struttura gerarchica dell'organizzazione, sono 22 le persone arrestate per complessive 77 misure cautelari eseguite. Per 55 degli indagati applicati congiuntamente l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli e di presentazione alla polizia giudiziaria, sono in corso perquisizioni a Napoli e Caserta. Si tratta dell'esito di mesi di intense indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Genova e coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova. Circa 300 gli agenti impegnati nell'operazione.

