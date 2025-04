Ilrestodelcarlino.it - "Sisma, accolli insostenibili per ricostruire"

Mentre L’Aquila continua a godersi una copertura totale dei danni, i territori del2016 vengono abbandonati a se stessi, costretti a pagare di tasca propria. L’ultima modifica normativa? Una presa in giro bella e buona che lascia le famiglie con l’amaro in bocca e il portafoglio vuoto. Così l’ingegnere di Camerino Roberto Di Girolamo, da tempo in prima linea per le problematiche della ricostruzione, denuncia "la disparità attuata dalla conversione del decreto legge dell’8 agosto 2024, un provvedimento vergognosamente varato mentre l’Italia era distratta dalle vacanze estive, quando l’attenzione pubblica è al minimo". Ovvero la norma che prevede un contributo integrativo da 380 milioni, destinato a coprire le spese dei cittadini de L’Aquila e dei borghi abruzzesi colpiti dal terremoto 2009.