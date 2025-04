Sisal presenta la terza edizione di FutureS Connessioni globali e sfide digitali | Reti Algoritmi e Piattaforme nel mondo che cambia

Si è tenuta oggi a Roma nella cornice dell'Ara Pacis a Roma ladi "", l'evento organizzato daper favorire il confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder e discutere dellee delle opportunità legate all'innovazione digitale. Durante l'evento, Maurizio Molinari, editorialista e autore di “La nuova guerra contro le democrazie”, è intervenuto per evidenziare comestiano ridefinendo il modo in cui operano le imprese, si prendono le decisioni e si vive la quotidianità. Una trasformazione profonda che pone interrogativi cruciali su potere, libertà, etica e regolamentazione, con un'attenzione particolare alla centralità della cybersecurity e alla necessità di integrare lo stato di diritto neldigitale. A seguire, nel corso di un panel moderato dalla giornalista Barbara Carfagna, sono intervenuti Francesco Durante, Amministratore Delegato di, Paolo Boccardelli, Rettore dell'Università Luiss Guido Carli, e Alessandra Antonelli, Global Strategy & Solutions Director di Microsoft, che hanno offerto una riflessione sul ruolo cruciale delle politiche industriali e delle strategie aziendali nel guidare la trasformazione digitale delle imprese, sottolineando al contempo la loro responsabilità nel rafforzare la competitività del Paese e dell'intero sistema produttivo.

