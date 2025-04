Panorama.it - Sinistra ipocrita sul tramonto dell’Occidente

Leggi su Panorama.it

Ilgriffato Concita De Gregorio, inviata speciale nel Kali Yuga. Quello che la prima editorialista di Repubblica ha tracciato ieri era a tutti gli effetti un ritratto dello sconforto, una intemerata contro l’inesorabile declino di una Terra desolata che ancora è convinta di essere la landa dei sogni e della libertà. Concita si è accorta, per cominciare, che stiamo scomparendo (noi italiani). «Niente che non sappiamo già», scrive. «L’inverno demografico, certo. Aumentano gli anziani diminuiscono i bambini: una società – un corpo collettivo – morente, ce lo mostrano ogni anno i numeri. Poi quei numeri astratti diventano 49 prime elementari in meno, squadre che spariscono, cori che chiudono. Fra dieci anni sarà una generazione di adolescenti che manca all’appello, fra venti un migliaio di venticinquenni in meno, in quella piccola città, all’ingresso del lavoro.