Sindaco ucciso Cassazione annulla tutto | riesame bis per i carabinieri casertani indagati

riesame bis per i 4 indagati per l'omicidio del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui sono stati disposti e confermati gli arresti nei confronti del colonnello Fabio Cagnazzo, di Aversa, del brigadiere Lazzaro Cioffi, di Casagiove, oltre. Casertanews.it - Sindaco ucciso, Cassazione annulla tutto: riesame bis per i carabinieri casertani indagati Leggi su Casertanews.it Saràbis per i 4per l'omicidio deldi Pollica Angelo Vassallo. La Corte dihato l'ordinanza con cui sono stati disposti e confermati gli arresti nei confronti del colonnello Fabio Cagnazzo, di Aversa, del brigadiere Lazzaro Cioffi, di Casagiove, oltre.

