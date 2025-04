Ilrestodelcarlino.it - Sindacati e politica: "Rispetto per i familiari. No all’archiviazione. Ora l’inchiesta acceleri"

Un anno fa, sette vite furono sepolte nella tomba d’acqua del bacino di Suviana, inghiottite in un’esplosione di acqua e fuoco. Altri otto lavoratori rimasero feriti gravemente. A un anno esatto dalla strage che ha sconvolto il Bolognese, in tanti chiedono risposte: sono in attesa idelle vittime e dei sopravvissuti, e anche i paesi colpiti dalla tragedia. Il disastro accadde due minuti prima delle 15, in quel momento era in corso un collaudo. Mentreprocede a rilento, anche a causa delle difficoltà tecniche, alzano la voce istituzioni,e associazioni: "È chiaro – le parole del legale della Fiom Cgil, Simone Sabattini all’assemblea dei delegati Rls di Filctem e Fiom a Castiglione dei Pepoli – che una richiesta di archiviazione su Suviana sarebbe una tragedia nella tragedia", significherebbe "consegnare un verdetto assolutamente interlocutorio privo di qualsiasi accertamento, cioè dire alla comunità delle persone che si occupano di sicurezza sul lavoro che l’indagine non è stata in grado di determinare neanche la causa prima ancora dei responsabili".