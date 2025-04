Simona Ventura | “Mi piacerebbe essere opinionista all’Isola Vorrei andare al GialappaShow ma non posso”

Simona Ventura si racconta in un'intervista. La conduttrice non nasconde il desiderio di indossare i panni di opinionista all'Isola dei Famosi e parla del rapporto con Mara Venier: "Non ricordavo nemmeno perché avessimo litigato. È stato Giovanni a riavvicinarci. Ci eravamo allontanate, ma adesso siamo molto vicine e nessuno si metterà più in mezzo a noi". Leggi su Fanpage.it si racconta in un'intervista. La conduttrice non nasconde il desiderio di indossare i panni diall'Isola dei Famosi e parla del rapporto con Mara Venier: "Non ricordavo nemmeno perché avessimo litigato. È stato Giovanni a riavvicinarci. Ci eravamo allontanate, ma adesso siamo molto vicine e nessuno si metterà più in mezzo a noi".

