Signorini e l’incognita Grande Fratello | Ho bisogno di ritrovare me stesso

Grande Fratello, si parla già della prossima. Anzi, delle prossime. Le parole sibilline pronunciate da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata hanno dato adito a qualche dubbio da parte del pubblico: il conduttore tornerà al timone del reality oppure no? Dopo gli ultimi rumors, Signorini si è lasciato andare a una dichiarazione che non conferma, di fatto, il suo ritorno. Ma qual è la verità?Gli ultimi rumors sul ritorno di Signorini al Grande FratelloFacciamo un piccolo passo indietro. Appena un paio di giorni fa, 361magazine – portale che spesso “spiffera” in anteprima notizie sul reality di Canale 5 – aveva confermato senza alcun dubbio il ritorno di Alfonso Signorini alla conduzione. “Malelingue spazzate via e Mediaset che raddoppia la fiducia. Dilei.it - Signorini e l’incognita Grande Fratello: “Ho bisogno di ritrovare me stesso” Leggi su Dilei.it Ad appena una settimana dalla fine dell’ultima edizione del, si parla già della prossima. Anzi, delle prossime. Le parole sibilline pronunciate da Alfonsonel corso dell’ultima puntata hanno dato adito a qualche dubbio da parte del pubblico: il conduttore tornerà al timone del reality oppure no? Dopo gli ultimi rumors,si è lasciato andare a una dichiarazione che non conferma, di fatto, il suo ritorno. Ma qual è la verità?Gli ultimi rumors sul ritorno dialFacciamo un piccolo passo indietro. Appena un paio di giorni fa, 361magazine – portale che spesso “spiffera” in anteprima notizie sul reality di Canale 5 – aveva confermato senza alcun dubbio il ritorno di Alfonsoalla conduzione. “Malelingue spazzate via e Mediaset che raddoppia la fiducia.

