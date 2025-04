Lapresse.it - Siglato documento nazionale su vaccinazione per malattie respiratorie

Larappresenta la strada d’elezione per prevenire e controllare le patologie virali e, nel caso dei pazienti fragili, si traduce in un autentico strumento salvavita, riducendo le esacerbazioni e stabilizzando la funzione polmonare di chi ne soffre. Eppure sul fronte delle vaccinazioni siamo ancora lontani dai target fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La prevenzione contro l’RSV (Virus Respiratorio Sinciziale) registra un successo nella somministrazione ai neonati (con l’arretramento deciso della patologia). Diversa la situazione per gli adulti, dato che lanon è inserita nei calendari vaccinali in nessuna Regione italiana. Solo in Europa l’RSV causa ogni anno circa 3 milioni di casi di infezione respiratoria acuta tra gli over 60, con 270.000 ricoveri ospedalieri e quasi 20.