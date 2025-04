Sigfrido Ranucci a Firenze ospite di Edera Rivista | l’11 aprile negli spazi del Parc

Firenze, 8 aprile 2025 – Sigfrido Ranucci sarà a Firenze ospite del nuovo appuntamento di "Edera Racconta" che si terrà l'11 aprile (a partire dalle 18:00) negli spazi del Parc (piazzale delle Cascine, 7), dove Edera Rivista ha la sua redazione. Il direttore di Report, nota trasmissione di giornalismo investigativo in onda su Rai 3, affronterà insieme alla redazione di Edera molteplici argomenti legati all'attualità, al suo lavoro da giornalista d'inchiesta e al suo libro "La scelta" (Bompiani, 2024). Un'intervista live che darà modo a chi parteciperà di entrare nel mondo e nel lavoro di Report e della sua redazione per comprendere le difficoltà e l'importanza del mestiere del giornalista d'inchiesta. Al termine dell'incontro, il momento del firmacopie. L'evento è a ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (prenotazioni su eventribe.

