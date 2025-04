Siena | Lorenzo Mulinacci commenta l' esonero di Lamberto Magrini

Siena è intervenuto anche Lorenzo Mulinacci, presidente dei Fedelissimi. "Inizio questo intervento salutando e ringraziando Lamberto Magrini per il grande attaccamento dimostrato alla città e alla tifoseria bianconera – ha affermato –. Si possono mettere in discussione i risultati, ma mai il lato umano e per questo motivo rimarrà sempre nel mio cuore, insieme ad altri che hanno fatto la storia della Robur. Mancano ancora quattro giornate alla fine e i play off, obiettivo minimo stagionale, sembrano compromessi. La notizia dell'esonero, oggi, mi lascia perplesso. Sicuramente Magrini paga anche per responsabilità di altri. Il mercato estivo, anche se condizionato da incertezza societaria, poteva essere portato avanti meglio soprattutto nella scelta delle quote, come numero e come qualità, e questo ha condizionato tutta la stagione.

