Bergamonews.it - Sicurezza urbana e cooperazione internazionale: a Bergamo il convegno europeo della Polizia Locale

Leggi su Bergamonews.it

. “Europea per la: Sinergie tra le Forze di” è il titolo deldisvoltosi martedì 8 aprile all’auditorium San Sisto di, promosso dall’Associazione didelle province die Lecco, in collaborazione con il Comando didi.L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra esperienze operative italiane ed europee, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione per affrontare in modo più efficace le sfide legate alla.Ad aprire i lavori è stato l’assessore allaGiacomo Angeloni, che ha portato i saluti istituzionali. A seguire, la ComandanteMonica Porta ha dato avvio agli interventi, presentando i relatori e sottolineando l’importanza del dialogo tra le forze dia livello