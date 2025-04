Sicurezza a Milano reati in forte calo ma rapine e coltelli creano allarme Esplosione di aggressività tra i ragazzini

Milano, 9 aprile 2025 – Il nodo della Sicurezza a Milano è da tempo al centro del dibattito. Negli scorsi giorni sono state prorogate le zone rosse (nei giorni del Salone anche l'area della Fiera di Rho ne fa parte) e il sindaco di Milano ha più volte ribadito l’attenzione sul tema. Oggi dall'analisi del questore di Milano, Bruno Megale, è emerso che nel 2024 il trend complessivo dei reati negli ultimi anni è stato "in importante diminuzione" fatta eccezione per le rapine in esercizi pubblici. BRUNO MEGALE QUESTORE DI Milano Il problema dei reati di strada "Per contro - ha spiegato il questore alla vigilia del 173esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato - sono aumentate in maniera significativa le attività di contrasto con 5.011 arresti a Milano (oltre l'11% in più rispetto all'anno precedente) e dei controlli (651. Ilgiorno.it - Sicurezza a Milano, reati in forte calo ma rapine e coltelli creano allarme. “Esplosione di aggressività tra i ragazzini” Leggi su Ilgiorno.it , 9 aprile 2025 – Il nodo dellaè da tempo al centro del dibattito. Negli scorsi giorni sono state prorogate le zone rosse (nei giorni del Salone anche l'area della Fiera di Rho ne fa parte) e il sindaco diha più volte ribadito l’attenzione sul tema. Oggi dall'analisi del questore di, Bruno Megale, è emerso che nel 2024 il trend complessivo deinegli ultimi anni è stato "in importante diminuzione" fatta eccezione per lein esercizi pubblici. BRUNO MEGALE QUESTORE DIIl problema deidi strada "Per contro - ha spiegato il questore alla vigilia del 173esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato - sono aumentate in maniera significativa le attività di contrasto con 5.011 arresti a(oltre l'11% in più rispetto all'anno precedente) e dei controlli (651.

Sicurezza, il questore di Milano: trend in calo ma i reati di strada creano allarme. Preoccupa l’esplosione di aggressività tra i minorenni. Sicurezza, il Questore di Milano: meno reati e più arresti nel 2024. Milano capitale della criminalità: prima in Lombardia per furti e reati violenti. Il report. Sicurezza, reati in crescita: Cremona all’ottavo posto. Il report sicurezza in Lombardia: Milano prima per furti e reati violenti. Sicurezza, a Milano al via da oggi e per tre mesi le cinque "zone rosse". Ne parlano su altre fonti

Sicurezza, il questore di Milano: trend in calo ma i reati di strada creano allarme. Preoccupa l’esplosione di aggressività tra i minorenni - Bruno Magale in occasione del 173esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato e i ragazzini spesso armati di coltello: nell’ultima operazione su 50 arrestati 18 non erano maggiorenni. Il ... (msn.com)

Primato di Milano per i reati e la criminalità più violenta - Ascolta ora In Lombarda si vive bene. Nelle sue città il livello di benessere è elevato, molto di più che nel resto delle province italiane. Con un «ma», gigantesco, ormai non nuovo e tutto legato a M ... (msn.com)

Milano: nel 2024 diminuiscono i reati ma aumentano le rapine nei locali pubblici - Nel 2024, il questore di Milano Bruno Megale annuncia un calo generale della criminalità, ma segnala un preoccupante aumento delle rapine e degli arresti di minorenni, evidenziando la necessità di int ... (gaeta.it)