Siccità dalla Regione arrivano 35 milioni per il comparto agricolo

dalla Siccità via libera a ristori da 35 milioni di euro. La Regione siciliana dà attuazione, per l'anno 2025, agli interventi previsti nel Programma di sviluppo rurale 2014-2022 per aiutare le aziende che hanno subito danni a causa degli eventi di severa Siccità che si.

Siccità e crisi idrica, arrivano 35 milioni per gli agricoltori siciliani. Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione e alla Siccità. A rischio il 40% del Pianeta. Week-end di Pasqua, raggiunti i 35 °C in una città messinese. Ne parlano su altre fonti

