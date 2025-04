Siamo pellegrini per il Giubileo arrestati due narcos a Fiumicino | in valigia 35 chili di cocaina

pellegrini giunti a Roma dal Brasile per il Giubileo, nei bagagli nascondevano circa 35 chili di cocaina. Sono stati arrestati all’aeroporto di Fiumicino due narcotrafficanti provenienti da San Paolo. I due, nelle valigie imbarcate in stiva, avevano nascosto una partita di droga dal valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro. L’arresto e l’analisi dei bagagliNiente santini o libri di preghiera. Le Fiamme gialle del gruppo di Fiumicino hanno recuperato 32 panetti di cocaina destinati al mercato di stupefacenti italiano. I due narcos, provenienti entrambi dal Brasile ma su due voli diversi, erano noti alle forze dell’ordine ed erano stati segnalati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli grazie alle attività di intelligence. Intercettati una volta sbarcati dai voli, entrambi hanno dichiarato di essere in visita a Roma in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica e di voler raggiungere un gruppo di fedeli che già era arrivato nella capitale. Leggi su Open.online Dicevano di esseregiunti a Roma dal Brasile per il, nei bagagli nascondevano circa 35di. Sono statiall’aeroporto didue narcotrafficanti provenienti da San Paolo. I due, nelle valigie imbarcate in stiva, avevano nascosto una partita di droga dal valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro. L’arresto e l’analisi dei bagagliNiente santini o libri di preghiera. Le Fiamme gialle del gruppo dihanno recuperato 32 panetti didestinati al mercato di stupefacenti italiano. I due, provenienti entrambi dal Brasile ma su due voli diversi, erano noti alle forze dell’ordine ed erano stati segnalati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli grazie alle attività di intelligence. Intercettati una volta sbarcati dai voli, entrambi hanno dichiarato di essere in visita a Roma in occasione deldella Chiesa cattolica e di voler raggiungere un gruppo di fedeli che già era arrivato nella capitale.

