Si sono baciati The Couple primo colpo di scena | In famiglia non saranno felici

passate appena 48 ore dall’inizio di The, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, ma già circolano le prime voci clamorose. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che all’interno della casa del programma sarebbe scattato un bacio tra due dei concorrenti. La notizia è stata lanciata sui social da Deianira Marzano, influencer e sempre ben informata sulle dinamiche del gossip e della televisione.Nella sua Instagram story, Deianira Marzano ha scritto: “A Thedue si, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe ladi lei, non farebbe i salti di gioia”. Una frase che, ovviamente, ha subito scatenato l’interesse del pubblico e degli appassionati del reality show appena iniziato. Ma chii protagonisti di questo presunto bacio? Al momento si tratta solo di una indiscrezione, anche se molti utenti dei social hanno cominciato a fare ipotesi e congetture.