Si sono baciati The Couple inizio col botto E già gossip | A casa sua non la prederanno bene

?Il reality show “The” ha debuttato lunedì su Canale 5, suscitando immediatamente discussioni tra il pubblico. Nonostante gli ascolti siano ancora in fase di crescita, la puntata inaugurale ha attirato l’attenzione per alcune gaffe e per i primiemersi. Recentemente, l’esperta diDeianira Marzano ha condiviso su Instagram un’indiscrezione che ha rapidamente catturato l’interesse dei fan del programma. Secondo quanto riportato, due concorrenti si sarebbero scambiati un bacio, mantenendo però l’episodio segreto. Marzano ha scritto: “A Thedue si, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei. Non farebbe salti di gioia”.Al momento, nonstati rivelati i nomi dei protagonisti coinvolti in questo presunto bacio, lasciando spazio a speculazioni tra gli spettatori.